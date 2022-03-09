MSKÜ ile Bahçeşehir Koleji arasında iş birliği protokolü imzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Bahçeşehir Koleji arasında marka dersine ilişkin iş birliği ptotokolü imzalandı.

MSKÜ Senato Salonunda Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ arasında imzalanan protokol kapsamında, lisans ve yüksek lisans eğitiminde verilecek "Bahçeşehir İlkokul Eğitiminde Dijital Dönüşüm" ile "Bahçeşehir Eğitimde Dijital Dönüşüm" marka derslerinin oluşturulması, öğrencilerin derslerine ilişkin gözlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

İş birliği sözleşmesi ile Bahçeşehir Koleji, marka dersinin adını belirlemeyi, Eğitim Fakültesinde verilecek dersin içeriğinin ve müfredatının ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlamayı ve derslerin en az yüzde 20'sinin kendi yöneticileri tarafından verilmesini taahhüt ediyor.

Sözleşme kapsamında, verilecek marka dersinin en az yüzde 10'unun kendi ev sahipliğinde yapılmasını sağlamayı, yılda en az bir kez atölye çalışması, marka konferans ya da kişisel gelişim semineri yapılması ve kariyer günlerine katılarak öğrencilere mülakat konusunda bilgi verilmesini taahhüt ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ise Bahçeşehir Kolejinin talep edeceği özel yüksek lisans dersini açma konusunda çalışma yapacak. MSKÜ aynı zamanda Bahçeşehir Kolejinin talep edeceği eğitim hizmetlerini ve sertifika programlarını da düzenleyecek.