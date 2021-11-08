MSKÜ Hedeflerini Aştı: TÜBİTAK Projelerinde Yeni Rekor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye değer görülen 289 projesi ile yeni bir rekor kırdı.

Üniversitelerde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla çağrıya açılan TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı sonuçları açıklandı.

MSKÜ TÜBİTAK 2209-A çağrısına, 2021 yılı 1. döneminde 465 öğrenci projesi ile karşılık verdi. TÜBİTAK'ın 2021/1. dönem çağrı sonucunda destek hakkı kazananlarını açıklamasıyla gurur verici tablo da ortaya çıktı.

Açıklanan verilere göre toplam 125 üniversite tarafından sunulan ortalama 2 bin projenin yaklaşık yüzde 25'ine sahip olan MSKÜ, desteklenen proje başarısında da yeniden rekor kırdı.

MSKÜ, Türkiye'nin en köklü üniversitelerini bir kez daha geride bırakarak, desteklenen 289 projesiyle birinciliği göğüsleyerek zirveye adını yazdırdı.

Bu sonuçlara göre MSKÜ aynı zamanda, toplam 125 üniversiteden 1295 projenin desteklenmesiyle, toplam desteklenen proje sayısında yüzde 22'lik payın da sahibi oldu. Bunula birlikte öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri sebebiyle, yüzde 62 ile oldukça yüksek kabul oranı da yakalanmış oldu.

MSKÜ'nün daha önce de "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılının 2. çağrı döneminde 85 projesi desteklenmiş ve büyük bir başarıya imza atılmıştı. Ardından açıklanan "TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı" sonuçlarıyla da MSKÜ, desteklenen 26 projesi ile tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer almıştı.

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