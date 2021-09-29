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MSKÜ Etkinliklere Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
MSKÜ Etkinliklere Devam Ediyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının başlamasıyla etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Pandemi tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikler öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu kez "Dünya Savaşı: Z" filmi için Açık Hava Sinema ve Rekreasyon Alanı'nda buluşan MSKÜ personeli ve öğrencileri dev ekrandan filmin tadını çıkarttı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen film gösterimine Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğu ve Prof. Dr. Artay Yağcı da katıldı.

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