MSKÜ Eğitim Fakültesi 10 bölümüyle akredite oldu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde başlatılan akreditasyon sürecini 10 bölümünde başarıyla tamamladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'nde başlatılan akreditasyon sürecini 10 bölümünde başarıyla tamamladı.

Almanca, İngilizce, Okul Öncesi, Fen Bilgisi, Müzik, Resim İş, Sınıf, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinde akreditasyon başvurusunda bulunan Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakülteleri Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından akredite edildi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğitim Fakültesinin bu başarısıyla, bir defada ve aynı anda 10 programıyla akreditasyon sürecine başvuran ve tamamı akredite edilen Eğitim Fakülteleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.

Duman, Fakültelerinin bu gelişmeyle aynı zamanda Türkiye'de Eğitim Fakülteleri içinde en çok akredite edilmiş programa sahip tek fakülte unvanını elde ettiğini dile getirdi.

Başarıyla tamamlanan akredite süreci sonunda Eğitim Fakültesindeki öğretmen eğitimi kalitesinin yükseleceğini belirten Duman, "Eğitim Fakültemiz ulusal ve uluslararası standartlarda öğretmen eğitimi verebileceğini kanıtlamıştır. Biz MSKÜ Eğitim Fakültesi olarak Türkiye'deki öğretmen eğitimine daha fazla katma değer yaratacağımızdan dolayı gurur duymaktayız." dedi.

Bilal Duman, akredite sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA