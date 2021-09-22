MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk ders heyecanı yaşandı - Haberler
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MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk ders heyecanı yaşandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk ders heyecanı yaşandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dersi, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yüz yüze olarak başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dersi, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde yüz yüze olarak başladı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini ilk derslerinde yalnız bırakmadı.

MSKÜ'yü tercih ederek Diş Hekimliği Fakültesine yerleşen öğrencileri tebrik eden Çiçek, üniversitenin geleceğin diş hekimlerine en iyi eğitim öğretim ortamını sunacağını söyledi.

Üniversite olanaklarının herkese açık olduğunu vurgulayan Çiçek, şunları ifade etti:

"Sizler artık böylesi güzel bir şehrin ve öğrenci merkezli bir üniversitenin parçasısınız. Bizler MSKÜ olarak girişimci, araştırma geliştirme kültürüne sahip, en iyiyi hedefleyen öğrenciler yetiştiriyoruz. Bu sayede TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası prestijli bilimsel kurumlardan destek alarak önemli projeler yürütüyoruz. Yakın zamanda sizler gibi başarılı öğrencilerimiz, TÜBİTAK'a yaptıkları proje başvuruları ile MSKÜ'nün tüm üniversiteler arasında ikinci sırada yer almasını sağladı. Sizlerin de bu kültürün en değerli üyesi olacağınızdan hiç şüphem yok."

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş'tan yüz yüze yürütülen dersler hakkında bilgi alan Rektör Çiçek, ardından Diş Hekimliği Fakültesi laboratuvarlarını gezdi.

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk ders heyecanı yaşandı

MSKÜ Diş Hekimliği Fakültesinde ilk ders heyecanı yaşandı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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