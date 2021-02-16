MSKÜ'den, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki
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MSKÜ'den, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

16.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:36
MSKÜ'den, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Senatosu, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, senatonun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara Bölgesi'nde gerçekleştirdiği Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesinin ardından olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kahraman Türk ordusunun Pençe-Kartal 2 Harekatını yürüttüğü sırada, terör örgütü PKK'nın şehit ettiği silahsız 13 vatandaşın şehitlik mertebesine ulaşmasıyla örgütün kirli yüzünün bir kez daha tüm dünyanın gözleri önüne serildiği belirtilen açıklmada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizi bölmeyi hedefleyen, yabancı emellere hizmet eden hain ve kalleş terör örgütü PKK'yı, tüm iç ve dış destekçilerini şiddetle lanetliyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak devletimizin bekası, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, Türk milletinin huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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