MSKÜ'de mezuniyet heyecanı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 7 bin 550 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra üniversite öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, törende yaptığı konuşmada, 2018-2019 yılında 7 Bin 550, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar ise 86 bin 833 öğrencinin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olduğunu söyledi.

Üniversitenin kuruluşundan bu güne önemli başarılara imza attığını belirten Çiçek, "2018-2019 yılında 2 fakülte, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulumuza ilk kez öğrenci alarak, faal 17 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 15 meslek yüksekokulumuz ile hedeflerimize yürümüyor, adeta koşuyoruz. Muğla'nın, bölgenin ve ülkemizin yükselen değeri olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi marka kentin, marka üniversitesi olma yolunda emin adımlarla yoluna devam ediyor." dedi.

Törende, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve protokol üyeleri tarafından, eğitim gördükleri fakültelerde, yüksekokullarda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA