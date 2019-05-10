Mskü'de Koç Spor Fest Coşkusu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında çeşitli müsabakalar, etkinlik ve konserleri kapsayan Koç Spor Fest'e ev sahipliği yaptı.

Üniversiteli gençleri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan, Koç Spor Fest'te Bahar Oyunları heyecanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kampüsünde devam etti.

Öğrenciler Festival kapsamında kurulan Challange Zone'da yarışarak; beceri, dayanıklılık, yetenek, güç ve hız gibi birçok farklı istasyondan oluşan alanda kendilerini sınama şansı buldular.

Spor müsabakaları ve çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, gece verilen Athena konseri ile adeta coştu. 14'üncü kez gerçekleştirilen Koç Spor Fest, 62 branşta 26 bin üniversiteli sporcunun yarıştığı müsabakalar ile olimpiyat ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına taşımayı amaçlıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA