MSKÜ, 7 fakültesi ile Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında ilk 20'de yer aldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) UniAr 2020 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında birçok fakültesiyle ilk 20'de yer alarak başarı elde etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) UniAr 2020 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasında birçok fakültesiyle ilk 20'de yer alarak başarı elde etti.

Üniversite Araştırma Laboratuvarı (UniAr), 2020 Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralamasını açıkladı.

Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten MSKÜ 116 devlet üniversitesi arasından 7 Fakültesi ile en başarılı ilk 20 üniversite arasında yer aldı.

Devlet üniversitelerini ve fakültelerini akademik teşvik puanları temelinde sıralayan araştırma sonucunda Su Ürünleri Fakültesi 2, Turizm Fakültesi 7, Teknoloji ve Eğitim Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi 11, Fen Fakültesi 13, Tıp Fakültesi ise 20. sırada yer aldı.

Sıralama, öğretim elemanlarının proje, araştırma, yayın, tasarım, sergi, patent, atıf, tebliğ ve ödül türlerinde elde ettiği akademik teşvik puanlarının hesaplanması ile oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç