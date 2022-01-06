MSK Hentbol Takımı, Kadınlar Türkiye Kupasında mücadele edecek

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (MSK) başarılı takımlarından olan ve Kadınlar Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden kadın hentbol takımı, hentbol branşında Mersin tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'na katılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in spora ve sporcuya verdiği tam destek, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün (MSK) birçok branşta elde ettiği başarılarla taçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Hentbol Takımı, 2020-2021 sezonunda 2. Lig B grubunda oynadıkları 6 maçta da galip gelerek namağlup şampiyonluğu göğüslemişti. Mersin'de hentbol branşında 12 yıl aradan sonra gösterilen büyük başarı ile 1. Lig'e yükselen Kadın Hentbol Takımı, bir ilke daha imza attı. Başarılı kadın sporcular, hentbol branşında Mersin tarihinde ilk kez Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Ankara THF Spor Kompleksi'nde gerçekleşen kura çekimine Büyükşehir Belediyesi MSK Hentbol ve Voleybol Şube Sorumlusu Haluk Gülbahar, Hentbol Kadın Takım Menajeri Ozan Kaya ve Yardımcı Antrenör Özgür İlmek katıldı. Kura çekimine göre Büyükşehir Belediyesi MSK Kadın Hentbol Takımı, A Grubu'nda yer alacak. 12 Süper Lig takımı ile 8 1. Lig takımının katılacağı Türkiye Kupası müsabakalarında gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar son sekiz müsabakalarına kalacak.

22-26 Ocak'ta Mardin'de yapılacak müsabakalarda Büyükşehir Kadın Hentbol Takımı, son sekiz takım arasına kalmak için Süper Lig temsilcileri olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Antalya Anadolu SK ve Tekirdağ Belediye SK ile karşılaşacak. Başarılı sporcular, 1. Lig temsilcisi Mardin Kızıltepe SK ile ise ilk ikiye kalmak için mücadele edecek. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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