MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti
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MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti

22.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 00:23
MSI ve VALORANT Masters'ın düzenleneceği Reykjavik yakınlarında bulunan volkan harekete geçti

Patlama nedeniyle hava trafiği durduruldu.

League of Legends MSI ve VALORANT Masters için seçilen yer İzlanda'nın Reykjavík kentinin yaklaşık 20 mil güneyinde bulunan yanardağ 781 yıl sonra patladı, her iki turnuva da Mayıs ayında başlayacak.

Yerel basına göre patlama sonrası hava trafiğinin durdurulduğu bildirildi. Havaalanının, Fagradalsfjall'daki patlama kaynağının yaklaşık 20 mil kuzeyinde yer almakta olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Playerbros

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