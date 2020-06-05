MSI Creator 15 En Büyük Laptop Bataryası ile Gelecek!
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MSI Creator 15 En Büyük Laptop Bataryası ile Gelecek!

MSI pek çok kullanıcı tarafından oldukça beğenilen modellere imza atıyor. Şirket, ağırlıklı olarak oyun bilgisayarları ile tanınıyor olsa da başarılı iş istasyonları ile de karşımıza çıkıyor.

MSI Creator 15 En Büyük Laptop Bataryası ile Gelecek!
05.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:51

MSI pek çok kullanıcı tarafından oldukça beğenilen modellere imza atıyor. Şirket, ağırlıklı olarak oyun bilgisayarları ile tanınıyor olsa da başarılı iş istasyonları ile de karşımıza çıkıyor. Yeni iş istasyonu modellerinden birisi olan MSI Creator 15 mevcut durumda en büyük laptop bataryasına sahip olan model olacak. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

MSI Creator 15 Bataryası Kaç Whr olacak?

Dizüstü bilgisayar sektöründe rekabet gittikçe kızışırken, performans ve uzun kullanım süresi tüketicilerin en önem verdiği ayrıntıların başında geliyor. Mevcut durumda Apple MacBook Pro 16" 100 Whr kapasitesinde bir batarya ile geliyor gibi gözükebilir. Buna karşın gerçek kapasitesi 99,8 Whr olarak biliniyor. Bu ufak fark, MSI tarafından tanıtılacak olan Creator 15'in en büyük bataryaya sahip laptop olmasına yardımcı olacak.

MSI Creator 15, 100 Whr kapasitesinde bir batarya ile karşımıza çıkacak ve bu kapasite, bataryanın gerçek kullanılabilir kapasitesi olacak. Yeni modelin fiyatı ve çıkış tarihi gibi detaylar hakkında şu aşamada resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna karşın teknik özelliklerin bazıları hakkında detaylar mevcut.

Gücünü Intel Core i7 - 10875H işlemciden alacak olan modelin AMD Ryzen varyantı ile de sunulacağı da biliniyor. Azami olarak 64 GB DDR4-3200 RAM desteğine sahip olan cihazda Nvidia GeForce RTX2080 Super Max-Q ekran kartı bulunacak ve depolama alanı azami 16 TB olarak kullanıcılara sunulacak.

Peki siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

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