MSI 2021 Yarı Final karşılaşmaları başlıyor! Türk temsilcimiz Armut'lu Mad Lions ekibi hangi gün sahne alacak?
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MSI 2021 Yarı Final karşılaşmaları başlıyor! Türk temsilcimiz Armut'lu Mad Lions ekibi hangi gün sahne alacak?

MSI 2021 Yarı Final karşılaşmaları başlıyor! Türk temsilcimiz Armut'lu Mad Lions ekibi hangi gün sahne alacak?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen League of Legends, MSI 2021'de Grup Aşaması'nın ardından başlayan Kapışma Aşaması da sona erdi. Zorlu geçen, mücadele gücü yüksek karşılaşmaların ardından sıra Yarı Final aşamasında. Türk temsilcimiz Armut'un yer aldığı organizasyon Mad Lions'ın maçı ne zaman? MSI 2021 yarı final karşılaşmaları hangi gün ve saatlerde yapılacak? İşte detaylar!

11 bölgenin şampiyonlarının katılımıyla gerçekleşen MSI 2021'de Kapışma Aşaması sona erdi. 21 Mayıs'ta başlayacak yarı finale yükselen dört ekip belli oldu. DWG, RNG PSG ve MAD ekipleri finale adlarını yazdırmak için mücadele edecekler.

MSI 2021 Kapışma Aşaması'nda 30 heyecan dolu karşılaşmalar geride kaldı. 5 gün boyunca süren kıran kıran mücadelelerin sonunda ilk 4 sırayı alan takımları belli oldu. Yarı final aşamasına çıkmaya hak kazanan DWG KIA 10 karşılaşmada 8 galibiyet alarak puan tablosunda zirvede yer aldı. İkinci sırayı Çin temsilcisi Royal Never Give Up, üçüncü sırayı ise Pasif bölgesi takımı PSG Talon aldı.

Türk temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions ise, Kapışma Aşaması'na güzel başlamasına rağmen son maçlarda aldığı yenilgilerle son anda dördüncü sıradan adını yarı finale yazdırmayı başardı.

MSI 2021 YARI FİNAL KARŞILAŞMALARI

*Grup liderli olarak rakibi belirleme şansına sahip olan DWG KIA yarı finalde MAD Lions ile eşlemeyi tercih etti.

  • PSG Talon vs Royal Never Give Up - 22 MAYIS 16.00
  • Mad Lions vs DWG KIA - 23 MAYIS 16.00

MSI 2021 heyecanı lolespor.com adresinden canlı olarak yayınlacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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