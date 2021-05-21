MSI 2021 Yarı Final karşılaşmaları başlıyor! Türk temsilcimiz Armut'lu Mad Lions ekibi hangi gün sahne alacak?

İzlanda'nın Reykjavik kentinde düzenlenen League of Legends, MSI 2021'de Grup Aşaması'nın ardından başlayan Kapışma Aşaması da sona erdi. Zorlu geçen, mücadele gücü yüksek karşılaşmaların ardından sıra Yarı Final aşamasında. Türk temsilcimiz Armut'un yer aldığı organizasyon Mad Lions'ın maçı ne zaman? MSI 2021 yarı final karşılaşmaları hangi gün ve saatlerde yapılacak? İşte detaylar!