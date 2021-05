MSI 2021 Turnuvası Bugün Başlıyor! TCL ile CBLOL Bugün Karşılaşacak!

Heyecanla beklediğimiz MSI 2021 turnuvası bugün TSİ 16.00'da başlıyor. Temsilcilerimiz ilk karşılaşmalarını 20.00 ve 21.00'de oynayacak. Başarılar armutlol, IWcats

Geçtiğimiz günlerde MSI 2021 turnuvası bugün TSİ 16.00 itibariyle başlıyor! Sezon ortası özel veya diğer adıyla MSI turnuvası bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre farklı bir formatta oynanacak.

Yeni formata göre takımlar güç seviyelerine göre 4 havuza ayrılmıştı ve bu 11 takım (GAM Esports olmadığından dolayı A grubu 3 takım ile oynanacak) 4 havuz içerisinde kendi aralarında 3 gruba ayrılmıştı. Bu 3 grubun ilk 2 sırasında yer alan takımlar MSI'ın ana aşamasına yükselmeyi başarmış olacak. Ana aşamada kalan 6 takım arasında oynanacak karşılaşmaların sonrasında ise ilk 4 takım yarı final aşamasına çıkmayı başaracak. Yarı final aşamasını kazanan 2 takım final aşamasına çıkmış olacak ve finalin ardından MSI 2021 şampiyonu belli olacak.

MSI 2021'de bulunan gruplar şu şekilde:

A Grubu:

Royal Never Give Up (LPL)

Unicorns of Love (LCL)

Pentanet.GG (LCO)

B Grubu:

MAD Lions (LEC)

İstanbul Wildcats (TCL)

Pain Gaming (CBLOL)

PSG Talon (PCS)

C Grubu:

DAMWON Gaming (LCK)

Cloud9 (LCS)

Detonation FocusMe (LJL)

Gilette Infinity Esports (LLA)

MSI 2021'in ilk gününde oynanacak olan karşılaşmalar şu şekilde:

16.00| DAMWON Gaming KIA (LCK) vs. Cloud9 (LCS)

17.00| Gilette Infinity Esports (LLA) vs. Detonation FocusMe (LJL)

18.00| Royal Never Give Up (LPL) vs. Pentanet.GG (LCO)

19.00| Pentanet.GG (LCO) vs. Unicorns of Love (LCL)

20.00| İstanbul Wildcats (TCL) vs. Pain Gaming (CBLOL)

21.00| MAD Lions (LEC) vs. PSG Talon (PCS)

MSI 2021'in tüm karşılaşmalarını canlı olarak ve Türkçe anlatım ile , veya takip edebilirsiniz.

Bu karşılaşmalarda Playerbros ekibi olarak Armut'un takımı olan MAD Lions'a ve İstanbul Wildcats'e gönülden başarılar dileriz. Umarız hem MAD Lions hem de İstanbul Wildcats MSI 2021'in ana grup aşamasına kalmayı başarır.

Kaynak: Playerbros