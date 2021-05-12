MSI 2021 Kapışma aşaması DWG-RNG maçı ile başlayacak!

Gruplarını ilk ikide bitiren takımlar ile MSI kapışma aşaması 14 Mayıs'ta başlayacak

2021 League of Legends MSI grubu aşaması sona erdi. ve şimdi, turnuvanın bir sonraki aşaması için maç programı açıklandı.

14 Mayıs Cuma günü başlayacak olan yeni etap, dünyanın dört bir yanından birçok büyük bölge takımı arasında karşılaşmalara yer verecek. DWG KIA, potansiyel bir büyük final önizlemesinde Royal Never Give Up' ile oynayacak. Günün ilk maçı, klasik LCK-LPL rekabetini yeniden canlandıracak. Gün, Cloud9 ve MAD Lions arasında LCS-LEC maçı ile kapanacak.

C9 ve MAD arasında çok konuşulacak bir maç oynanacak. Kuzey Amerika şampiyonları grup aşamasındaki son dört maçını kazanırken, MAD Lions grup aşamasını mükemmele yakın geçirdi. Takım her geçen gün ileriye gitmiş gibi gözüktü. Günün diğer eşleşmeleri arasında C9 ile RNG arasında bir oyun .MAD Lions için PentanetGG ile bir oyun yer alıyor.

Grup aşamasında aynı gruptan katılan olan iki takım, kapışma etabının birinci gününde birbiriyle oynamayacak.

14 Mayıs'ta her takımın günde iki maç oynaması planlanan altı oyun ile toplam altı maç oynanacak. Bu format 18 Mayıs'a kadar sürecek olan kapışma etabı boyunca devam edecek şekilde ayarlandı. Oradan sonra en iyi dört skora sahip takımlar MSI şampiyonunu belirlemek için son aşamaya geçecek.

MSI 2021'in kapışma etabı 14 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Kaynak: Playerbros