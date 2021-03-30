MSI 2021 grupları belli oldu! TCL ve LEC temsilcileri aynı grupta mücadele edecek

MSI 2021 grup aşaması kuraları belli oldu.

2021 (Mid-Season Invitational) grup aşamasında yer alacak on iki farklı takımın bölgeleri ve yer alacağı gruplar belirlendi. Liglerde şampiyonların belirlenmesinden sonra her bölgeden bir takım alınacak olan turnuvada, bölge temsilcileri kura sonucu belirlenen gruplara direkt yerleşecek.

İşte kura sonucu bölgelerine göre takım dağılımları:

A grubu: LPL (Çin), VCS(Vietnam), LCL(Bağımsız Devletler Topluluğu),LCO(Okyanusya)

B grubu: LEC(Avrupa), PCS(Pasifik), TCL(Türkiye), CBLOL(Brezilya)

C grubu: LCK(Kore), LCS(Kuzey Amerika), LLA(Latin Amerika), LJL(Japonya)

Her bölge son iki yılda uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarı sonucunda yapılan sıralamaya göre gruplara dağıtıldı. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura çıkma hakkı kazanacak.

Bunun yanında önemli bir ödül güncellemesi var. Bu yıl, MSI şampiyonu olan takım Worlds için bölgesine fazladan bir slot kazandıracak. MSI sonuçlandıktan sonra 2021 yılı küresel başarı sıralaması oluşturulacak. En üst sırada bulunan lig eğer MSI'ı kazanmamışsa bir takım daha gönderebilecek. Aksi halde bu slot ikinci sıradaki bölgeye verilecek.

MSI 2021, 6 Mayıs Perşembe günü başlayıp 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Playerbros