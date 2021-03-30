MSI 2021 grupları belli oldu! TCL ve LEC temsilcileri aynı grupta mücadele edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSI 2021 grupları belli oldu! TCL ve LEC temsilcileri aynı grupta mücadele edecek

Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
MSI 2021 grupları belli oldu! TCL ve LEC temsilcileri aynı grupta mücadele edecek

MSI 2021 grup aşaması kuraları belli oldu.

2021 (Mid-Season Invitational) grup aşamasında yer alacak on iki farklı takımın bölgeleri ve yer alacağı gruplar belirlendi. Liglerde şampiyonların belirlenmesinden sonra her bölgeden bir takım alınacak olan turnuvada, bölge temsilcileri kura sonucu belirlenen gruplara direkt yerleşecek.

İşte kura sonucu bölgelerine göre takım dağılımları:

A grubu: LPL (Çin), VCS(Vietnam), LCL(Bağımsız Devletler Topluluğu),LCO(Okyanusya)

B grubu: LEC(Avrupa), PCS(Pasifik), TCL(Türkiye), CBLOL(Brezilya)

C grubu: LCK(Kore), LCS(Kuzey Amerika), LLA(Latin Amerika), LJL(Japonya)

Her bölge son iki yılda uluslararası turnuvalarda gösterdiği başarı sonucunda yapılan sıralamaya göre gruplara dağıtıldı. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar bir üst tura çıkma hakkı kazanacak.

Bunun yanında önemli bir ödül güncellemesi var. Bu yıl, MSI şampiyonu olan takım Worlds için bölgesine fazladan bir slot kazandıracak. MSI sonuçlandıktan sonra 2021 yılı küresel başarı sıralaması oluşturulacak. En üst sırada bulunan lig eğer MSI'ı kazanmamışsa bir takım daha gönderebilecek. Aksi halde bu slot ikinci sıradaki bölgeye verilecek.

MSI 2021, 6 Mayıs Perşembe günü başlayıp 23 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Adrian Merve Dizdar
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Mesut Bakkal İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MSI 2021 grupları belli oldu! TCL ve LEC temsilcileri aynı grupta mücadele edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 18:46:16. #1.16#
title