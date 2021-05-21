MSI 2021 finaline adını yazdıran ilk ekip RoyalNeverGiveUp oldu!
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MSI 2021 finaline adını yazdıran ilk ekip RoyalNeverGiveUp oldu!

MSI 2021 finaline adını yazdıran ilk ekip RoyalNeverGiveUp oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

RNG 2018'de gösterdiği başarıyı tekrarlayabilecek mi?

Mayıs ayı boyunca tüm League of Legends severlerin merakla takip ettiği MSI turnuvasının sonuna yaklaşıyoruz. Bugün Çin temsilcisi RNG ile Vietnam temsilcisi PSG Talon arasında oynanan yarı final mücadelesinde gülen taraf RNG oldu. Grup aşaması ve kapışma aşamasındaki dominant performansıyla dikkat çeken RoyalNeverGiveUp, PSG Talon'un sürpriz yapmasına izin vermedi ve finaline adını yazdıran ilk ekip oldu.

PSG Talon elinden geleni yaptı

Turnuvaya yavaş başlayıp giderek performansı arttıran PSG Talon, kapışma aşamasında C9'ı altına alarak ilk dörde kalma başarısı gösterdi. Yarı finalde turnuvanın iki büyük favorisinden birine karşı elinden geleni yapsa da yeterli olmadı. İkinci maçta ezici üstünlükle kazanarak seriyi eşitlemeleri psikolojik olarak öne geçmelerini sağlasa da üçüncü maçta RNG tarafı aynı şekilde cevap verince toparlanamadılar.

RNG finalde rakibini bekliyor

Vietnam temsilcisi PSG Talon'a karşı her ne kadar grup aşamasındaki ve kapışma aşamasındaki dominantlığını gösteremese de seriyi 3-1'lik skorla kazanmayı başaran RNG, yarınki MAD Lions-DWG KIA serisinin galibi ile 23 Mayıs saat 16: 00'da büyük finalde karşılaşacak. Her ne kadar DWG'ye karşı oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanmayı başarsa da RoyalNeverGiveUp, finalde rakibinin MAD Lions olmasını tercih edecektir.

Yarınki yarı final karşılaşması TSİ 16: 00'da başlayacak. Maçları Lolespor ve kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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