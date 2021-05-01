MSI 2021'de görevleri tamamlayarak birçok izleyici ödülüne sahip olabilirsiniz!

Lolespor üzerinden maçları izleyerek ödülleri toplayabilirsiniz

Heyecanla beklediğimiz turnuvasına yalnızca beş gün kaldı. Takımlar gruplara dağıtıldı, maç takvimi belli oldu ve geriye sadece vadiye inmek kaldı. MSI turnuvası boyunca yayın akışı sırasında birden fazla izleyici ödülü dağıtılacak. İfade simgeleri, hextech kutuları, sihirdar simgeleri ve mavi öz kazanma şansına sahip olabilirsiniz. İşte detaylar:

İzleyici Ödülleri Dünyanın en iyi takımlarının şerefine pek çok oyun içi ödül sunan yepyeni izleyici ödülleri getiriyoruz!

adresinden giriş yapıp bir profesyonel ligin mevcut mevsiminin maçlarını canlı veya maç kaydı şeklinde izleyerek şunları kazanabilirsiniz: Mavi öz, bir Hextech Seti ve takım savaşlarından 5 Can ve bir skorla ayrıldığınız zamanlarda sergileyebileceğiniz, lolespor.com'a özel bir ifade.

500 Mavi Öz

1 canlı MSI maçını veya maç tekrarını lolespor.com üstünden izleyerek 500 Mavi Öz kazanın!

Hextech Seti

Lolespor.com üstünden 5 maç daha izleyerek bir Hextech Sandığı ve onu açacak bir anahtar kazanın (toplamda 6 MSI maçı).

LoL Espor'a Özel Çok Yazık! İfadesi

Lolespor.com üstünden 10 MSI maçı daha izleyerek LoL Espor 2021'e özel Çok Yazık! İfadesi'ni kazanın!

Bu görevler 29 Nisan saat 21.00'den 29 Mayıs saat 09.59'a kadar oyunda olacak!

Ganimetleri MSI 2021'le geri getireceğimiz için çok heyecanlıyız! Ganimetleri oyuna getirdiğimiz 2020 yazından beri geribildirimlerinizi dinledik ve deneyimi iyileştirmek için harıl harıl çalıştık. Bu yılın ortasında her bir ligin en iyi takımlarını kutlarken lolespor.com adresine giriş yaparak canlı MSI maçlarını izleyebilir ve harika ödüller kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros