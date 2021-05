MSI 2. aşama mücadeleleri devam ediyor! Güncelleniyor

MSI 2. aşama mücadeleleri temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions ve Pentanet.GG karşılaşması ile devam ediyor

MSI 2. aşama mücadeleleri devam ediyor, Royal Never Give Up ilk gün DWG KIA'yı yenerek yenilmezlik serisini bozmadı. MSI başladığı günden bu yana 9 maça çıkan Royal Never Give Up, çıktığı tüm karşılaşmalardan zafer ile ayrılarak yenilmezlik serisini devam ettiriyor!

Bugünün karşılaşmaları:

16.00 DWG KIA (M) - (G) Royal Never Give Up

17.00 MAD Lions (G) - (M)Pentanet.GG

18.00 PSG Talon - DWG KIA

19.00 Royal Never Give Up - Cloud9

20.00 PSG Talon - Pentanet.GG

21.00 Cloud9 - MAD Lions

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta maalesef turnuvaya veda etmişti. Ancak MAD Lions'ta oynayan temsilcimiz Armut hala turnuvaya devam ediyor. Başarılar Armut!

