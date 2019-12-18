MSGSÜ Rektörü İnci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:02

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Handan İnci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İnci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de Enkazlar Arasında İftar" fotoğrafını seçen İnci, "Önce sadece yıkılmış binaların hatırlattıkları yüzünden bu fotoğrafa oy verecektim ancak aynı zamanda insanlığın her şartta hayata tutunma direncini ve aynı masada bir arada paylaşımda bulunma arzusunu da gördüğüm için kesinlikle bu fotoğrafı seçiyorum." diye konuştu.

İnci, "Yaşam" kategorisinde de Cem Genco'nun "Kendi Engelini Unuttu Evladına Şifa Arıyor" fotoğrafına oy vererek, "Ben hep yaşam ve direnç temalarına yakın duruyorum sanırım. Her şeye rağmen çocuğun yüzündeki neşe, umut ve mutluluğu görmek ama daha da önemlisi babanın ona bunu yaşatma arzusu, bu gibi duyguları anımsattığı için onu tercih ediyorum." dedi.

"Spor" kategorisinde ise Durmuş Genç'in Türkiye'nin bin 440 kilometrelik en uzun kıyı şeridine sahip turizm merkezlerinden Muğla'daki Dalaman Çayı'nda çektiği "Raftingin Zorlu Parkuru" fotoğrafını seçen İnci, "Diğer seçtiklerimle aynı temayı içermesi ve bir bütünlük teşkil etmesi bakımından bunu seçiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA