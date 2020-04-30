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MSC Cruises operasyon durdurma kararını 10 temmuza uzattı

MSC Cruises operasyon durdurma kararını 10 temmuza uzattı
30.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:41

MSC Cruises aldığı operasyon durdurma kararını 10 temmuza kadar uzattığını açıkladı.

MSC Cruises aldığı operasyon durdurma kararını 10 temmuza kadar uzattığını açıkladı.

MSC Cruises, filo genelinde uyguladığı operasyon durdurma kararının, 10 Temmuz tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; MSC Cruises, bu tedbirden etkilenen konuklarına, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere, iptal edilen seyahatleri için ödedikleri tutarın tamamını, gelecekte yapılacak olan (herhangi bir gemi ve herhangi bir güzergah için) seçtikleri bir yolculuğa seyahat kredisi olarak aktarma fırsatı sunacak. Buna ek olarak misafirler, asıl yolculuk sürelerine bağlı olarak kabin başına 100 euro ile 400 euro arasında bir gemi içi harcama kredisi de alacaklar.

Ayrıca, MSC Cruises, 11 Temmuz-30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki rezervasyonların da Esnek Cruise Programı kapsamında yer alacağını duyurdu. Esnek Cruise Programı, MSC Cruises gemilerinden birinde rezervasyonu olan yolcularına, mevcut seyahatlerini, hareket tarihi 31 Aralık 2021'e kadar olmak üzere, yeniden planlamalarına olanak tanıyor.

Konuklar ve seyahat acenteleri bu rezervasyonları, MSC Cruises filosundaki herhangi bir gemi ve herhangi bir güzergaha ücretsiz olarak aktarabilecekler. Şirket daha önce küresel çaptaki tüm gemi operasyonlarını 29 mayısa kadar geçici olarak durduğunu açıklamıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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