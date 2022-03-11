MSB zorlu kış şartlarında kahramanca görev yapan Mehmetçiği paylaştı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında başarıyla görev yapan Mehmetçikleri gösteren bir video klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan videonun yer aldığı paylaşımlarda, "Hazır! Daima Hazır! Kış boyunca zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen fedakarca görev yapan Yüksekova'daki Şehitler İrfan ve Tunahan Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bizleri gururlandıracak şekilde vatan ve millet uğrunda yiğitçe görev yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel