MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı
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MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

09.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:24
MSB, zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mehmetçiğin her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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