MSB, zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı
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MSB, zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

13.01.2021 12:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:37
MSB, zorlu hava şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut kartallarının zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut kartallarının zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetleriyle ilgili paylaşım yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "sevdasını vatan, vatanını namus bilen" hudut kartallarının sınırlarda göz açtırmadığı bildirildi.

Paylaşımda, Şırnak'taki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında görevli askerlerin, zorlu hava şartlarında arama-tarama faaliyetlerini sürdürdüğü fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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