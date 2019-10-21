MSB: "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...

MSB: "Zeytin Dalı Harekât bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...

MSB: "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur.

21.10.2019 08:50
MSB:

MSB: "Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen kahraman bir silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İHA
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