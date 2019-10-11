MSB: "Zeytin Dalı Harekât Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li...

11.10.2019 18:31

MSB: "Zeytin Dalı Harekat Bölgesindeki bir üs bölgemize 11 Ekim 2019 tarihinde PKK/YPG'li teröristlece yapılan havan saldırısında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." - ANKARA

Kaynak: İHA