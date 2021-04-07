MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel
MSB: Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki terör saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü mensuplarınca tanksavar silahı ile yapılan taciz atışı sonucu 2 askerin şehit olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 3 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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