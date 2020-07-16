MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini...
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
16.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:36
MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." - ANKARA
Kaynak: İHA