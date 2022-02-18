MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale... - Haberler
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MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB:

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Saldırı, YPG, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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