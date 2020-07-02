MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
02.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:16
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA