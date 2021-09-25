MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi - Haberler
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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Güvenlik ve huzur ortamını bozmak için saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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