MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
16.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:32
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA