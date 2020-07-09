MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 2 terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
09.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:00
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA