MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı"
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
09.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:10
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA