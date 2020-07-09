MSB: "Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı" Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist daha, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA