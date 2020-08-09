MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, gözaltına alındığını açıkladı.
09.08.2020 17:09 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:11
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA