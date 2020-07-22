MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
22.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:39
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA