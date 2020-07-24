MSB: Zeytin Dalı bölgesinde, 1 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
24.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:39
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Bölgede terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA