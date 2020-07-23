MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
23.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:23
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı" denildi.
Kaynak: DHA