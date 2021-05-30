MSB: "Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MSB: "Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara'nın MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapması MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yapıldı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu. (2)

MSB: 'Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir'
MSB: 'Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir'
MSB: 'Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir'
MSB: 'Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Antony Blinken İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Prens Harry İlker Kaleli Merve Çağıran İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MSB: "Yunanistan, uzlaşmaz ve gerginliği tırmandırıcı tavrını sürdürmektedir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:13:53. #1.16#

title