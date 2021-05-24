Yunanistan'ın zulmettiği göçmenlere Türkiye'den yardım eli

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın çağ dışı davranışlar uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın çağ dışı davranışlar uygulayıp, yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermeye çalıştığı 81 düzensiz göçmenin kurtarıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın eşyalarını aldığı ve aç susuz bırakarak yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışan 81 düzensiz göçmenin Meriç Nehri'nde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, konuyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla ülkemize sınır dışı edilmeye çalışılan ve eşyaları alınarak aç ve susuz şekilde kötü muameleye maruz bırakıldıkları belirlenen 81 düzensiz göçmen, Meriç Nehri üzerinde mahsur bırakıldıkları adacıktan kurtarıldı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı