MSB: "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.
26.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.
MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."
Kaynak: AA