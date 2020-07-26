MSB: "Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınadı ve lanetledi.

MSB, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan'ın Selanik kentinde Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ve benzeri tahrik ve tacizlere derhal son verilmesini ihtar ediyoruz. Şanlı bayrağımıza uzanan kirli eller kırılır."

Kaynak: AA