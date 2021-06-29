Çırılçıplak bulundular.
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Çırılçıplak bulundular.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çırılçıplak bulundular... MSB: "Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı"

EDİRNE - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ettiğine dikkat çekilerek, "Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği'nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl J.K.lığına teslim edilmiştir" denildi.

Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.
Çırılçıplak bulundular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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