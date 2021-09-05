MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi...
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MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi...

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi...
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi ihlali gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

KAPTAN, KIZ KARDEŞLERİ İLE BESİHANE KURDU, GÜNDE 800 LİTRE SÜT ÜRETİYOR
KAPTAN, KIZ KARDEŞLERİ İLE BESİHANE KURDU, GÜNDE 800 LİTRE SÜT ÜRETİYOR
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MSB: (Yunanistan) Bu yılın başından itibaren 206 hava sahası, 27 karasuyu ihlali, 95 hava aracı tacizi, Gayri Askeri Statüdeki Adalar'da 790 gemi... - Haberler
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