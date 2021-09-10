Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu, 11 kişi Edirne'de yakalandı
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 11 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de görev yapan "hudut kartalları", Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı.

Yapılan incelemede, yakalanan kişilerden 9'unun FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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