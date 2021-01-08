MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakaladı
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MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakaladı

08.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:19
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakaladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 6 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 6 kişinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Türkükoru Hudut Karakolu sorumluluk sahasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 6 kişilik grup tespit edildi. Söz konusu kişiler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri tarafından sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalandı. Yakalananlar arasında 4 kişinin FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmalarının devam ettiği, bunlardan birinin ihraç edilmiş bir jandarma astsubay, birinin ise yine ihraç edilmiş bir hakim olduğu belirlendi.Hudut kartalları yine İpsala ilçesine bağlı Subaşı Hudut Karakol sorumluluk sahasından yurt dışına kaçmaya çalışan haklarında FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturmaları devam eden 2 kişiyi daha yakaladı. Söz konusu kişilerden birinin ihraç edilmiş polis olduğu tespit edilirken yakalanan kişilerin adli işlemleri için kolluk kuvvetlerine teslim edildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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