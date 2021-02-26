MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı
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MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

26.02.2021 14:08 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:12
MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişi, Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede kişilerin 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan, 2'sinin de terör örgütü PKK mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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