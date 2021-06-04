Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş