Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
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Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 4 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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