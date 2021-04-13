MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı
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MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MSB: Yunanistan'a kaçak geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 2'si FETÖ mensubu 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 2'si FETÖ mensubu 5 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadelemiz hudutlarda da aralıksız devam ediyor. İpsala'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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