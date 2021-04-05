Son dakika haber... MSB Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan PKK'lı teröristin yakalandığını bildirdi

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı teröristin yakalandığını belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan PKK'lı teröristin yakalandığını belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ