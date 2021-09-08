MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı